1 октября прекрасный день по лунному календарю для подкормки комнатных цветов и многолетних растений

Комнатные цветы любят многие, но далеко не всем известно общие правила ухода за ними. По мнению специалистов подкармливать эти растения минеральными удобрениями следует 1 октября.

Также это день считается благоприятным для срезания цветов и сбора трав для создания сухих букетов. Деревья и кустарники следует подвергать обрезке также в стартовый день второго месяца осени.

Не следует забывать и такие огородные работы как рыхление почвы и подкормка спаржи и иных многолетних растений. Усилия, затраченные в этот день, в следующем году окупятся сторицей.

Самым главным в начале октября является сезон посадок садовых деревьев и кустарников. Некоторые садоводы предпочитают это делать по весне, но все же рекомендуется не откладывать работу на следующий год. Зато если осенью произойдет неудачная посадка к весне это уже можно будет обнаружить и исправить ошибку. 

А вот собирать и сжигать опавшую листву не стоит, это прекрасный утеплитель на случай морозов. Из части листьев можно сделать компост. 

Опубликовано: Staalker

 

 















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