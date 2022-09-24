Глава Евросовета заявил, что страны ЕС обязаны принимать бегущих от мобилизации россиян

Президент Европейского совета Шарль Мишель в интервью сайту Politico заявил, что Евросоюз должен разрешить въезд гражданам России, которые хотят покинуть свою страну.

В интервью за кулисами Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Мишель сказал, что ЕС должен проявить "открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов". Он отметил, что объявление президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в России изменило динамику конфликта в Украине.

Мишель сказал, что он открыт для консультаций со своими коллегами из ЕС о том, как поступать с россиянами, бегущими от мобилизации.

"В принципе, я считаю, что Евросоюз должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если люди в России находятся в опасности из-за своих политических взглядов из-за того, что не следуют этому решению Кремля начать спецоперацию в Украине, мы должны это учитывать", - отметил он.

В этом месяце ЕС согласился приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией после того, как несколько стран ЕС выразили протест против присутствия российских туристов в Евросоюзе.