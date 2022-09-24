Народные приметы на 24-26 сентября: что следует делать, а что и не следует

Не одно столетие люди соотносили происходящее с конкретными датами в году. На основе этих наблюдений и был составлен народный календарь.

24 сентября по народным приметам считалось днем конца бабьего лета (правда в этом году его и не было). Незамужние девушки в этот день собирались на Федорины вечерки: игрищи на которых было принято высматривать женихов.

25 сентября чрезвычайно важная дата для охотников, полагают, что это последний день в уходящем году когда удача станет им сопутствовать. Хороший охотник в этот день обязательно явится домой с подстреленным зверьем или птицей. А вот попусту в этот день в лес ходить не стоит, поскольку все полевые змеи собираются в гурты и отправляются в леса.

26 сентября по народным поверьям прекращается всяческий рост растений. после этой даты корнеплодам абсолютно точно нечего делать на поле. Да и уже собранные корнеплоды следует прибрать куда следует, чтобы они радовали хозяев зимой и весной.

Опубликовано: Staalker

 

 















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