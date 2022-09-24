Мизулина заявила о Telegram-войне из-за фейков о частичной мобилизации и референдумах

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, что в ходе Telegram-войны были опубликованы порядка 1,5 миллиона фейков о частичной мобилизации и 640 тысяч о референдумах.

24 сентября руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе брифинга в Общественной палате Российской Федерации заявила, что в настоящее время выявлено порядка шестьсот сорока тысяч фэйков об объявленной в России частичной мобилизации для участия в СВО, а также полтора миллиона недостоверной информации о ходе проведения референдумов по вопросу вхождения в состав РФ, которые проходят с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Мизулина отметила, что большая часть намеренной дезинформации общественных масс осуществляется при помощи мессенджера Telegram, где из всех опубликованных фэйков, активистка отметила «информацию о том, что к участию в референдуме в ДНР будут привлекать 13-летних детей», что по мнению дочери сенатора Елени Мизулиной, доказывает факт идущей против РФ Telegram-войны.