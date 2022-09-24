Яна вместо Дмитрия: у проекта "Голос. Дети" на Первом канале новая ведущая

На место Дмитрия Нагиева, который вел телешоу с 2014 года, пришла Яна Чурикова. У бывшего ведущего "творческая пауза".

Официального заявления о смене ведущих проект не представил. Узнать о грядущих переменах зрители могли по выложенным фотографиям с Чуриковой.

Как стало известно, задумки с подбором другого ведущего, были у руководства программы давно.

Руководители проекта познакомили общественность с новым лицом шоу "Голос. Дети" через съемочный процесс.

Еще ранее поклонников программы проинформировали о составе жюри для нового сезона.

В судейскую команду войдут: певица МакSим (Марина Абросимова), рэпер Баста (Василий Вакуленко) и певец Егор Крид (Егор Булаткин).

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 















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