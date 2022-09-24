Картофель на зиму: как следует его готовить к хранению

Вырастить хороший урожай картофеля дело непростое, но ведь его нужно еще и сохранить. А эта культура довольно требовательна к условиям хранения.

Прежде всего ранние сорта картофеля просто непригодны для длительного хранения, да и со средним сроком созревания не перезимуют. Закладывать на хранение до весны и даже лета следует исключительно сорта позднего созревания.

Для того чтобы картофель хранился долго, он не должен быть травмирован, поэтому выкапывать его предпочтительнее вилами, После выкапывания клубням следует полтора-два часа полежать на улице, но в тени.

Следующие 2-3 недели картофель предназначенный на хранение должен провести в темном сухом помещении с температурой 12-18 Цельсия.

Затем производится сортировка урожая. Все сомнительные картофелины следует отбраковать, поскольку они могут начать гнить и тем погубить немало соседних клубней.

Хранить картофель желательно при постоянной температуре 2-4 градуса, при этом влажность должна находиться в пределах 85-90%. Помещение должно быть темным, а клубни размещены в контейнеры. Для защиты от грызунов следует использовать шарики нафталина, а также пижму, полынь и мяту.