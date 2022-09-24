МИД Ирана: Тегеран ответит Киеву на лишение иранского посла аккредитации
Пресс-служба МИД Ирана сообщила, что власти страны готовят ответ на недружественные действия Киева, который лишил аккредитации иранского посла в столице Украины.
24 сентября сотрудник Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани Чафи сообщил, что Тегеран огорчён решением Киева лишить иранского посла аккредитации и готовит отвеные меры на недружественное поведение правительства Украины. При этом Канаани Чафи напомнил, что Иран хотел помочь Украине и России организовать новые мирные переговоры.
Днём ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев лишил аккредитации посла Ирана ввиду того, что Россия якобы заполучила иранские беспилотники-камикадзе у Тегерана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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