МИД Ирана: Тегеран ответит Киеву на лишение иранского посла аккредитации

Пресс-служба МИД Ирана сообщила, что власти страны готовят ответ на недружественные действия Киева, который лишил аккредитации иранского посла в столице Украины.

24 сентября сотрудник Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани Чафи сообщил, что Тегеран огорчён решением Киева лишить иранского посла аккредитации и готовит отвеные меры на недружественное поведение правительства Украины. При этом Канаани Чафи напомнил, что Иран хотел помочь Украине и России организовать новые мирные переговоры.

Днём ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев лишил аккредитации посла Ирана ввиду того, что Россия якобы заполучила иранские беспилотники-камикадзе у Тегерана.