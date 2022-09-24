Из-за резкого роста числа мигрантов в Германии возникли огромные проблемы с их размещением

Число мигрантов, приехавших в Германию из-за кризиса, увеличивается. Ежедневная газета Welt сообщает, что в нескольких федеральных землях, в том числе в Баварии, возникли проблемы с размещением большего количества людей.

В страну приезжают мигранты из Ирака, Афганистана, Сирии и Украины.

К концу августа только в Баварию прибыло 58 000 мигрантов (в эту цифру не входят беженцы из Украины). Это в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства внутренних дел Баварии, семь государственных приемных пунктов и мест коллективного размещения, где принимаются решения о предоставлении убежища и дальнейшем размещении, заполняются в настоящее время на уровне 108%, и эта тенденция увеличивается.

Людям, которым разрешено остаться в Германии, сложно найти место в одном из центров размещения беженцев, которые в Баварии заполнены на 93%.

"Эти растущие числа бьют по системе, которая уже в значительной степени истощена", — комментирует ситуацию Маркус Паннермайр, мэр города Штраубинг в Нижней Баварии и президент Баварской ассоциации городов.

По его словам, муниципалитеты и службы социального обеспечения обременены энергетическим кризисом и заботятся о беженцах, уже находящихся в Германии. Только зарегистрированных украинцев МВД Германии оценивает в более чем 990 000 человек.

Паннермайр требует большей финансовой поддержки и координации от федерального правительства. На прошлой неделе баварские организации направили канцлеру Олафу Шольцу письмо с просьбой "более строго контролировать допуск мигрантов в Германию.

По оценкам МВД, на ситуацию во многом влияют мигранты, нелегально пересекшие Балканы или Грецию, а затем прилетевшие в Германию на самолете. В МИД предполагают, что количество ходатайств о предоставлении убежища будет продолжать расти.

Всего с начала этого года по конец августа Федеральное управление по делам миграции и беженцев зарегистрировало 115,4 тыс. человек.