И снова счастливы: Сильвестр Сталлоне и его жена передумали разводиться
Модель Дженнифер Флавин на развод со звездным мужем подала после 25 лет брака, обвинив супруга в преднамеренной растрате семейного имущества.
Сильвестр Сталлоне воссоединился с женой Дженнифер Флавин, которая месяц назад подавала заявление на развод, сообщает Космополитен.
Представитель актера рассказал СМИ, что "они встретились дома, поговорили - и все разногласия разрешили". По его словам, и Сильвестр, и Дженнифер счастливы.
Ранее сообщалось, что Сталлоне и Флавин договорились разрешить все связанные с расторжением их брака вопросы "в достойной, дружеской и частной манере" без суда.
Модель Дженнифер Флавин на развод с Сильвестром Сталлоне подала в августе после 25 лет брака. Женщина обвинила супруга в "преднамеренной растрате семейного имущества", и потребовала выплаты материальной компенсации.
К слову, слухи о размолвке звездной пары появились еще раньше - когда Сталлоне перебил тату на плече с лицом Дженнифер, заменив его на изображение собаки. По данным инсайдеров, супруги сильно поссорились из-за ротвейлера, которого завел Сталлоне, а Флавин не хотела собаку.
Позже актер подтвердил: ссоры из-за собаки на самом деле были, но обвинения в растрате он опроверг. Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин вступили в брак в 1997 году, пара воспитывает трех дочерей - Софию, Систин и Скарлетт.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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