И снова счастливы: Сильвестр Сталлоне и его жена передумали разводиться

Модель Дженнифер Флавин на развод со звездным мужем подала после 25 лет брака, обвинив супруга в преднамеренной растрате семейного имущества.

Сильвестр Сталлоне воссоединился с женой Дженнифер Флавин, которая месяц назад подавала заявление на развод, сообщает Космополитен.

Представитель актера рассказал СМИ, что "они встретились дома, поговорили - и все разногласия разрешили". По его словам, и Сильвестр, и Дженнифер счастливы.

Ранее сообщалось, что Сталлоне и Флавин договорились разрешить все связанные с расторжением их брака вопросы "в достойной, дружеской и частной манере" без суда.

Модель Дженнифер Флавин на развод с Сильвестром Сталлоне подала в августе после 25 лет брака. Женщина обвинила супруга в "преднамеренной растрате семейного имущества", и потребовала выплаты материальной компенсации.

К слову, слухи о размолвке звездной пары появились еще раньше - когда Сталлоне перебил тату на плече с лицом Дженнифер, заменив его на изображение собаки. По данным инсайдеров, супруги сильно поссорились из-за ротвейлера, которого завел Сталлоне, а Флавин не хотела собаку.

Позже актер подтвердил: ссоры из-за собаки на самом деле были, но обвинения в растрате он опроверг. Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин вступили в брак в 1997 году, пара воспитывает трех дочерей - Софию, Систин и Скарлетт.