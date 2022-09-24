Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе прогремел очередной мощный взрыв.

24 сентября член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил об очередном мощном взрыве в городе Мелитополе.

Рогов добавил, что в настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются, однако местные жители утверждают, что взрыв раздался близ улицы Чкалова в районе Северного переезда.