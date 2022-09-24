В Мелитополе прогремел очередной мощный взрыв
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе прогремел очередной мощный взрыв.
24 сентября член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил об очередном мощном взрыве в городе Мелитополе.
Рогов добавил, что в настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются, однако местные жители утверждают, что взрыв раздался близ улицы Чкалова в районе Северного переезда.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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