В Мелитополе прогремел очередной мощный взрыв

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Мелитополе прогремел очередной мощный взрыв.

24 сентября член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил об очередном мощном взрыве в городе Мелитополе.

Рогов добавил, что в настоящее время обстоятельства произошедшего уточняются, однако местные жители утверждают, что взрыв раздался близ улицы Чкалова в районе Северного переезда.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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