Новорожденную девочку с пуповиной обнаружили в водах Москвы-реки
Тело младенца найдено 24 сентября рядом с улицей Борисовские пруды. В настоящее время обстоятельства просшествия выясняются следователями.
Главное следственное управление Следственного комитета России по столице:
«Утром в субботу, 24 сентября, в Москве-реке, вблизи улицы Борисовские пруды, обнаружен плод женского рода с пуповиной»
Следственная группа допрашивает свидетелей. Судебно-медицинская экспертиза работает над установлением точной причины смерти и жизнеспособности новорожденного ребенка.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
Страны, оказавшиеся в ловушке климатического кризиса, требуют действий прямо сейчас
NYT: Путин запретил российским военным отступать из Херсона
Макей: Беларусь примет решение после референдумов в Донбассе, Херсоне и Запорожье
Зеленский создал 20 военных администраций в неподконтрольной Киеву части ЛНР