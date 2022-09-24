Новорожденную девочку с пуповиной обнаружили в водах Москвы-реки

Тело младенца найдено 24 сентября рядом с улицей Борисовские пруды. В настоящее время обстоятельства просшествия выясняются следователями.

Главное следственное управление Следственного комитета России по столице:

«Утром в субботу, 24 сентября, в Москве-реке, вблизи улицы Борисовские пруды, обнаружен плод женского рода с пуповиной»

Следственная группа допрашивает свидетелей. Судебно-медицинская экспертиза работает над установлением точной причины смерти и жизнеспособности новорожденного ребенка.

Опубликовано: Храмова Оксана

 

 















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