Китай заявил, что мир в Тайваньском проливе может быть только после полного воссоединения с Тайванем
Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке глава МИД Китая Ван И заявил, что любой, кто будет препятствовать воссоединению страны с Тайванем, будет раздавлен колесами истории.
Он подчеркнул, что мир в Тайваньском проливе может установиться только после этого воссоединения.
Он также уточнил, что Китай будет предпринимать самые решительные шаги, чтобы противостоять любому внешнему вмешательству.
Ван И отметил, что в международных отношениях принцип «одного Китая» давно стал базовой нормой, и правительство КНР – единственный законный орган власти на территории страны.
Тайвань отделился от материкового Китая в 1949 году, после гражданской войны. Теперь на острове отдельное правительство.
Но Китай продолжает считать Тайвань своей территорией и яростно отстаивает это право. Особенно ярко это проявилось во время визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Китай оказывает давление на все страны и организации, которые пытаются вести дела с Тайванем как с отдельным государством.
Тайвань неоднократно заявлял, что готов защитить себя в случае нападения Китая. Президент США Джо Байден пообещал острову военную поддержку в подобной ситуации.
Опубликовано: Светлана Репина
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