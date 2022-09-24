Китай заявил, что мир в Тайваньском проливе может быть только после полного воссоединения с Тайванем

Во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке глава МИД Китая Ван И заявил, что любой, кто будет препятствовать воссоединению страны с Тайванем, будет раздавлен колесами истории.

Он подчеркнул, что мир в Тайваньском проливе может установиться только после этого воссоединения.

Он также уточнил, что Китай будет предпринимать самые решительные шаги, чтобы противостоять любому внешнему вмешательству.

Ван И отметил, что в международных отношениях принцип «одного Китая» давно стал базовой нормой, и правительство КНР – единственный законный орган власти на территории страны.

Тайвань отделился от материкового Китая в 1949 году, после гражданской войны. Теперь на острове отдельное правительство.

Но Китай продолжает считать Тайвань своей территорией и яростно отстаивает это право. Особенно ярко это проявилось во время визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай оказывает давление на все страны и организации, которые пытаются вести дела с Тайванем как с отдельным государством.

Тайвань неоднократно заявлял, что готов защитить себя в случае нападения Китая. Президент США Джо Байден пообещал острову военную поддержку в подобной ситуации.