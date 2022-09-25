Планета испытывает жесточайшую нехватку профессиональных водителей

О том, что профессия водителя востребована во всех уголках нашей планеты ясно свидетельствует все нарастающее количество фур на трассах.

Да и множество объявлений о найме водителей-международников подтверждает это утверждение. Именно основываясь на указанных двух факторах Международный союз автомобильного транспорта заказал исследование необходимости увеличения числа шоферов.

Результат крупномасштабных исследований проводившихся в различных странах Европы, Азии и обеих Америк показал, что везде наличествует сильная нехватка водителей коммерческого транспорта, причем этот дефицит нарастает с угрожающей скоростью.

Согласно тому же исследованию уже в 2020 году практически повсеместно наблюдалась сильнейшая нехватка профессиональных шоферов, а за последовавший год этот дефицит резко увеличился еще на 42%.

Что касается некоторых европейских стран, то ситуация в абсолютных цифрах выглядит следующим образом: в Румынии не хватает 70 тыс. водителей-профессионалов, в Германии и Польше не хватает по 80 тыс. шоферов, а их нехватка в Великобритании превышает 100 тыс.