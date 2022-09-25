Болельщикам из России не позволили пройти на стадион в Армении

Россиянам отказывали в покупке билетов на матч между национальными сборными Армении и Украины.

Армянская и украинская сборные по футболу встретились Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Матч проходил в рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА.

На матч пришли 10 тысяч болельщиков, однако продажа билетов, а также вход на стадион с российским паспортом были по запретом.

Об этом сообщает в Twitter Zarya Londonsk со ссылкой на журналиста Эндрю Тодоса.

Победу со счетом 5:0 праздновали игроки сборной Украины.