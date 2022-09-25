Нетрезвый мужчина устроил стрельбу на игровой площадке в присутствии детей

Происшествие случилось в Екатеринбурге 24 сентября. На детской площадке гуляли родители с детьми, когда незнакомец открыл стрельбу из травматического оружия.

Мужчина скандалил и не стеснялся в выражениях. Потом начал бестолковую стрельбу, задев 38-летнего мужчину. Рана оказалась неопасной - поверхностно повреждено ухо.

Сотрудники полиции задержали 46-летнего россиянина и предъявили ему обвинение в административном правонарушении.