Pink Floyd отменил свои концерты в Польше из-за разногласий во взглядах на Россию
Два концерта были запланированы в Кракове на апрель будущего года, но на веб-сайте тура соучредителя группы Pink Floyd Уотерса "This Is Not a Drill" они не указаны.
Роджер Уотерс, соучредитель группы Pink Floyd, отменил запланированные ранее концерты в Польше. Как сообщает Рамблер, причиной такого решения стало его возмущение позицией Варшавы относительно России.
"Менеджер Роджера Уотерса заявил, что решил уйти без объяснения причин", - рассказал официальный представитель Tauron Arena в Кракове Лукаш Пытко.
В этом польском городе планировалось провести два концерта в апреле будущего года, но на веб-сайте тура Уотерса "This Is Not a Drill" они не указаны.
На следующей неделе депутаты горсовета Кракова планировали проголосовать за предложение назвать Уотерса персоной нон грата и выразить возмущение его позицией конфликта на Украине.
В начале сентября соучредитель группы Pink Floyd написал открытое письмо Елене Зеленской, в котором высказал обвинения "крайним националистам". Музыкант раскритиковал Запад за поставки Киеву оружия и обвинил НАТО в провокациях против РФ.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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