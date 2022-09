Pink Floyd отменил свои концерты в Польше из-за разногласий во взглядах на Россию

Два концерта были запланированы в Кракове на апрель будущего года, но на веб-сайте тура соучредителя группы Pink Floyd Уотерса "This Is Not a Drill" они не указаны.

Роджер Уотерс, соучредитель группы Pink Floyd, отменил запланированные ранее концерты в Польше. Как сообщает Рамблер, причиной такого решения стало его возмущение позицией Варшавы относительно России.

"Менеджер Роджера Уотерса заявил, что решил уйти без объяснения причин", - рассказал официальный представитель Tauron Arena в Кракове Лукаш Пытко.

На следующей неделе депутаты горсовета Кракова планировали проголосовать за предложение назвать Уотерса персоной нон грата и выразить возмущение его позицией конфликта на Украине.

В начале сентября соучредитель группы Pink Floyd написал открытое письмо Елене Зеленской, в котором высказал обвинения "крайним националистам". Музыкант раскритиковал Запад за поставки Киеву оружия и обвинил НАТО в провокациях против РФ.