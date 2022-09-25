Мужчина стрелял из ружья на Студенческой улице Москвы
Рядом с автомобилем обнаружены тела женщины и мужчины с огнестрельными ранениями.
"Предварительно установлено, что мужчина выстрелил в свою дочь, после чего покончил жизнь самоубийством", - сообщается в телеграм-канале "Столичный СК".
По данным следствия убийца неоднократно угрожал погибшей.
49-летний мужчина ждал свою дочь возле дома, когда она выйдет для поездки на работу. Дождавшись выстрелил в неё не менее 7 раз из ружья Beretta.
После чего покончил с собой. Погибшей было 30 лет, она работала врачом в одной из столичных больниц.
Следствие выясняет причину конфликта, приведшего к трагедии.
Опубликовано: Храмова Оксана
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