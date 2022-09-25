Мужчина стрелял из ружья на Студенческой улице Москвы

Рядом с автомобилем обнаружены тела женщины и мужчины с огнестрельными ранениями.

"Предварительно установлено, что мужчина выстрелил в свою дочь, после чего покончил жизнь самоубийством", - сообщается в телеграм-канале "Столичный СК".

По данным следствия убийца неоднократно угрожал погибшей.

49-летний мужчина ждал свою дочь возле дома, когда она выйдет для поездки на работу. Дождавшись выстрелил в неё не менее 7 раз из ружья Beretta.

После чего покончил с собой. Погибшей было 30 лет, она работала врачом в одной из столичных больниц.

Следствие выясняет причину конфликта, приведшего к трагедии.