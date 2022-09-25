В Канаде строят крупнейшую в мире геотермальную лагуну, она будет подогреваться круглый год

Канада строит самую большую в мире геотермальную лагуну с постоянным подогревом и коттеджным поселком вокруг.

Искусственный водоем GeoLagoon будет располагаться в Квебеке. Температура воды круглый год будет поддерживать на уровне +38 градусов.

Геолагуна устроена по принципу огромного термоса. Фотоэлектрические, геотермальные, биомассовые и солнечные системы вырабатывают тепло, которое сохраняется в специальном резервуаре под водой.

Энергоснабжение системы будет независимым, она сможет обеспечивать энергией ближайший поселок. Вокруг лагуны расположатся коттеджи с солнечными батареями. Их можно будет арендовать на определенное время.

Авторы проекта полагают, что геолагуна станет популярным туристическим направлением. По их словам, 80% шале уже востребованы инвесторами.

Добраться от лагуны до Квебека с его развитой инфраструктурой и многочисленными развлечениями можно менее чем за час.

Лагуну будут строить в три этапа, первый должен начаться в марте 2023 года. Он предусматривает возведение половины коттеджей.

После этого будет строиться сама лагуна, затем достроят оставшиеся шале. Ожидается, что проект будет реализован за полтора года.