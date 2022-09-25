Северная Корея запустила баллистическую ракету перед учениями США и Южной Кореи

25 сентября Северная Корея запустила с восточного побережья баллистическую ракету, направив ее в сторону моря.

Это произошло перед совместными учениями американских и южнокорейских военных, а также в преддверии визита вице-президента Камалы Харрис в данный регион.

По информации южнокорейских вооруженных сил, была выпущена одиночная ракета малой дальности, которая пролетела примерно 600 км.

В Южной Корее назвали это серьезной провокацией, угрожающей безопасности и миру на Корейском полуострове.

Руководство южнокорейских и американских вооруженных сил заявило о готовности ответить на все провокационные действия КНДР.

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада сказал, что ракета могла лететь по неправильной траектории, достигая высоты в 50 км. 

Он напомнил, что это уже девятнадцатый пуск ракеты со стороны Северной Кореи, а также отметил, что многие ракеты уклоняются от ПВО за счет маневрирования во время полета. 

В заявлении командования США в Индо-Тихоокеанском регионе, пуск северокорейской ракеты не представлял опасности для территории США и их союзников.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 















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