Посев озимого чеснока: хитрости и советы

При посеве озимого чеснока важными пунктами являются выбор места посева, его правильное удобрение и правильная посадка. И каждый из этих пунктов имеет свои хитрости.

При подборе места высадки озимого чеснока важную роль играет предыдущая культура, росшая на грядке. Предпочтение следует отдавать местам где раньше находились бобовые, томаты и болгарский перец, огурцы или кабачки, ранняя капуста или тыквы.

Сам участок должен хорошо освещаться солнцем и иметь сниженную или нулевую кислотность. Лучше всего подойдет суглинок.

Места посева чеснока следует перекопать минимум за 4 недели до предполагаемого посева, за это время почва осядет, что лучше, чем высадка чеснока на свежевскопанном месте.

В качестве удобрения следует использовать комбинацию перегноя, суперфосфата, древесной золы и сульфата калия. после внесения удобрения землю перекапывают на 20-25 см в глубину и поливают.

Посадку следует осуществлять в конце сентября начале октября, когда среднесуточная температура будет составлять около 10 Цельсия. Для посадки следует использовать наиболее крупные зубчики чеснока, не имеющие внешних повреждений.