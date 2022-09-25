Посев озимого чеснока: хитрости и советы
При посеве озимого чеснока важными пунктами являются выбор места посева, его правильное удобрение и правильная посадка. И каждый из этих пунктов имеет свои хитрости.
При подборе места высадки озимого чеснока важную роль играет предыдущая культура, росшая на грядке. Предпочтение следует отдавать местам где раньше находились бобовые, томаты и болгарский перец, огурцы или кабачки, ранняя капуста или тыквы.
Сам участок должен хорошо освещаться солнцем и иметь сниженную или нулевую кислотность. Лучше всего подойдет суглинок.
Места посева чеснока следует перекопать минимум за 4 недели до предполагаемого посева, за это время почва осядет, что лучше, чем высадка чеснока на свежевскопанном месте.
В качестве удобрения следует использовать комбинацию перегноя, суперфосфата, древесной золы и сульфата калия. после внесения удобрения землю перекапывают на 20-25 см в глубину и поливают.
Посадку следует осуществлять в конце сентября начале октября, когда среднесуточная температура будет составлять около 10 Цельсия. Для посадки следует использовать наиболее крупные зубчики чеснока, не имеющие внешних повреждений.
Опубликовано: Staalker
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