Виталий Кличко рассказал об ошибках в начале спецоперации

Мэр Киева рассказал об ошибках, допущенных на начальном этапе проведения специальной операции в Украине.

В интервью испанской газете El Pais мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что в начале проведения специальной операции были допущены фатальные ошибки, за которые придется впоследствии расплачиваться.

"Мы допустили множество ошибок, которые позволили нашему врагу так далеко продвинутся вперед не встречая сопротивления", — заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что сейчас не время искать виноватых, все ошибки будут детально разобраны после победы.