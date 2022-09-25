Виталий Кличко рассказал об ошибках в начале спецоперации

Мэр Киева рассказал об ошибках, допущенных на начальном этапе проведения специальной операции в Украине.

В интервью испанской газете El Pais мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал, что в начале проведения специальной операции были допущены фатальные ошибки, за которые придется впоследствии расплачиваться. 

"Мы допустили множество ошибок, которые позволили нашему врагу так далеко продвинутся вперед не встречая сопротивления", — заявил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что сейчас не время искать виноватых, все ошибки будут детально разобраны после победы.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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