Ученые рассказали, что надо съесть, чтобы похудеть
Есть немало продуктов, которые ускоряют обменные процессы и позволяют сократить количество потребляемых калорий.
Если жизненно важные реакции протекают вяло, клетки в таком случае не получают достаточного питания. И в этом случае в любом “цехе” биохимической фабрики организма может произойти сбой. Что делать, чтобы это изменить?
Диетологи советуют кроме классики типа соблюдения режима питья и спортивной нагрузки изменить рацион. В частности, включить в меню продукты, улучшающие обменные процессы.
Кофе
Кофеин увеличивает скорость метаболизма, он сжигает калории даже тогда, когда человек в состоянии покоя. Британские ученые доказали это в ходе эксперимента со ста участниками. Они принимали по 100 мг кофеина, и в результате через 150 минут обмен веществ усиливался на 3-4%. Повторный приём кофеина ускорял метаболизм на 8-11%.
Белковые продукты
Богатая белком еда (мясо, рыба, морепродукты, яйца, молочка, орехи, бобовые, семена) также ускоряет обмен веществ, причем на несколько часов. Дело в том, что на её переваривание нужно больше энергии, это называют термическим эффектом.
Как показали исследования, белковые продукты на 15–30% повышают метаболизм. То есть богатые протеинами диеты отлично влияют на скорость обмена веществ.
Перец чили
В нём содержится алкалоид капсаицин, который помогает телу сжигать около 50 калорий ежедневно. Регулярное употребление капсаицина понижает уровень жировой ткани в животе, уменьшает аппетит. Хотя капсаицин не волшебная палочка для похудения, но его можно включить в программу по снижению веса.
Имбирь
Он активизирует секрецию желудочного сока, тем самым улучшая пищеварение и ускоряя метаболизм. Такой эффект дает растительный алкалоид гингерол, который также придаёт пряности острый и резкий вкус.
Кроме того, этот компонент уменьшает уровень сахара в крови, стимулирует выработку ферментов, которые отвечают за расщепление жира. Такие результаты продемонстрировали опыты на крысах.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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