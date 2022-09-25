Дженни Моллен рассказывает о выкидыше во время пандемии
Дженни Моллен сказала, что ее вдохновило поделиться своей историей аборта после того, как Крисси Тейген недавно рассказала, что потеря ее маленького сына Джека в сентябре 2020 года на самом деле была спасительным абортом.
В серии постов, опубликованных в ее Instagram Story в четверг, 43-летняя писательница и актриса рассказала, что она страдала от двух выкидышей на протяжении ее отношений с мужем Джейсоном Биггсом. Моллен сказала, что ее вдохновило поделиться своими постами благодаря Крисси Тейген, которая недавно рассказала о том, что потеря ее маленького сына Джека в сентябре 2020 года на самом деле была спасительным абортом.
"Когда @chrissyteigen опубликовала сообщение о выкидыше и получении помощи при аборте, мне пришлось остановиться и подумать", - начала она. "За время наших отношений у нас с Джейсоном было два выкидыша. Первый был в начале наших отношений, а второй - во время пандемии. Оба раза мне требовалось D & C [расширение и выскабливание], и я получала помощь при абортах, и оба раза я была так благодарна за то, что живу в стране, где это возможно ".
Продолжая свое искреннее послание, Моллен добавила, что "важно понимать", что аборты - это медицинские процедуры, которые "спасают жизни и имеют жизненно важное значение".
Опубликовано: Ангелина Крент
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