Известный голливудский актер в восьмой раз стал отцом

Супруга Алека Болдуина Хилария опубликовала эту новость на своей странице в социальных сетях.

Хилария Болдуин:

"Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту – Иларию Каталину Ирену. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме"

Девочка стала седьмым ребенком в семье Алека И Хиларии Болдуин. Кроме того у актера есть старшая дочь А́йрленд Э́лиси Бо́лдуин от брака с Ким Бейсингер.

Именно семья по словам актера помогает ему справляться с трудностями в карьере, возникшими после рокового выстрела на съемках вестерна "Ржавчина".

Напомним тогда Болдуин выстрелил из ружья, которое по ошибке оказалось заряжено боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а также ранен режиссер Джоэл Соуса.