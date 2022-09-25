Известный голливудский актер в восьмой раз стал отцом
Супруга Алека Болдуина Хилария опубликовала эту новость на своей странице в социальных сетях.
Хилария Болдуин:
"Она здесь! Мы так рады представить вам нашу крошечную мечту – Иларию Каталину Ирену. Ее братья и сестры проводят с ней целый день, приветствуя ее в нашем доме"
Девочка стала седьмым ребенком в семье Алека И Хиларии Болдуин. Кроме того у актера есть старшая дочь А́йрленд Э́лиси Бо́лдуин от брака с Ким Бейсингер.
Именно семья по словам актера помогает ему справляться с трудностями в карьере, возникшими после рокового выстрела на съемках вестерна "Ржавчина".
Напомним тогда Болдуин выстрелил из ружья, которое по ошибке оказалось заряжено боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а также ранен режиссер Джоэл Соуса.
Опубликовано: Храмова Оксана
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