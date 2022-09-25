На выборах в итальянский парламент ожидается победа постфашистской партии «Братья Италии»

В воскресенье, 25 сентября в Италии проходят парламентские выборы. Это первые выборы после вступления в силу изменений в конституции, после которых было сокращено количество депутатов и сенаторов. Право голоса имеют боле 50 млн граждан.

Это первые выборы в Италии после вступления в силу конституционных поправок, сокративших число депутатов с 630 до 400 и сенаторов с 315 до 200. Также впервые 18-летние граждане будут избирать членов Сената. До внесения поправки в статью конституции для верхней палаты требовался возраст 25 лет.

Избирательные участки открыты с С 7 по 23. Почти 51 миллион граждан имеют право голоса на парламентских выборах.

Голосование проходит в соответствии со смешанным мажоритарно-пропорциональным законом 2017 года под названием Rosatellum. Он назван в честь заявителя, члена Европарламента Этторе Росато.

Итальянские телеканалы Rai, La7, Sky TG24 и Mediaset объявят результаты экзитпола сразу после закрытия избирательных участков.

Предвыборные опросы ясно показали победу правоцентристского блока, состоящего из постфашистской партии "Братья Италии", которой руководит Джорджи Мелони, "Лиги" Маттео Сальвини и Forza Italia Сильвио Берлускони.

Этот блок может получить около 47% голосов, что почти на 20 процентных пунктов больше, чем у левоцентристов во главе с лидером Демократической партии Энрико Леттой.