Два медика из Витебска получали завышенную зарплату используя махинации
Прокуратура возбудила два уголовных дела против врачей по факту мошенничества с ковидными надбавками.
По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры стало известно, что медработники злоупотребляли служебными полномочиями в целях наживы.
Они необоснованно получали увеличенную зарплату, включая надбавки, положенные в связи с COVID-19.
Генпрокуратура:
«Схема заключалась в том, что заведующие отделений, используя свои служебные полномочия по составлению и утверждению графиков сменности и табелей учета отработанного времени, вносили в них недостоверные сведения о своем отработанном времени сверх установленной нормы»
Таким образом общая сумма средств, полученных незаконным образом, составила свыше 11 тыс. руб.
Врачей обвиняют в "хищении путем злоупотребления служебными полномочиями". За это они могут провести за решеткой до 4 лет.
Опубликовано: Храмова Оксана
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