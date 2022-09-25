Два медика из Витебска получали завышенную зарплату используя махинации

Прокуратура возбудила два уголовных дела против врачей по факту мошенничества с ковидными надбавками.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры стало известно, что медработники злоупотребляли служебными полномочиями в целях наживы.

Они необоснованно получали увеличенную зарплату, включая надбавки, положенные в связи с COVID-19.

Генпрокуратура:

«Схема заключалась в том, что заведующие отделений, используя свои служебные полномочия по составлению и утверждению графиков сменности и табелей учета отработанного времени, вносили в них недостоверные сведения о своем отработанном времени сверх установленной нормы»

Таким образом общая сумма средств, полученных незаконным образом, составила свыше 11 тыс. руб.

Врачей обвиняют в "хищении путем злоупотребления служебными полномочиями". За это они могут провести за решеткой до 4 лет.