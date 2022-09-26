Exit Poll: на выборах в парламент Италии лидирует правоцентристская коалиция
Правоцентристская коалиция лидирует на досрочных выборах в парламент Италии, набрав 41-45% голосов.
В понедельник, 26 сентября 2022 года, согласно данным Exit Poll, на досрочных парламентских выборах безоговорочную победу одерживает правоцентристская коалиция во главе с Джорджией Мелони, возглавляющей партию «Братья Италии».
Отмечается, что ультраправая партия «Братья Италии получает приблизительно 22-26% голосов избирателей, остальные голоса коалиции разделяют между собой «Лига» и «Вперёд, Италия».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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