Франция собирается повысить пенсионный возраст

Le Journal du Dimanche со ссылкой на собственный источник в правительстве сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается сделать еще одну попытку реформирования пенсионной системы, повысив возраст выхода на пенсию.

По словам министра бюджета Габриэля Атталя, французская пенсионная система сталкивается с дефицитом. При этом правительство не планирует повышение налогов.

Нельзя допустить и очередного роста государственного долга. В такой ситуации единственным выходом становится повышение пенсионного возраста.

Атталь не уточнил, о каком повышении идет речь, но отметил, что реформа обеспечит экономию в размере 8 млрд евро к 2027 году. Сейчас французы выходят на пенсию в 62 года.

Атталь также сообщил, что в бюджете на следующий год предусмотрено снижение подоходного налога.

Правительство пытается заручиться поддержкой оппозиционных сил, но сделать это непросто, поскольку июньские выборы лишили партию Макрона большинства в парламенте.

Французский лидер уже пытался реформировать пенсионную систему. Но в 2020 реформу пришлось остановить из-за коронавирусной пандемии.

В то время во Франции прошли забастовки, поскольку люди опасались изменений в пенсионной системе.