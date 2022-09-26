Франция собирается повысить пенсионный возраст
Le Journal du Dimanche со ссылкой на собственный источник в правительстве сообщает, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается сделать еще одну попытку реформирования пенсионной системы, повысив возраст выхода на пенсию.
По словам министра бюджета Габриэля Атталя, французская пенсионная система сталкивается с дефицитом. При этом правительство не планирует повышение налогов.
Нельзя допустить и очередного роста государственного долга. В такой ситуации единственным выходом становится повышение пенсионного возраста.
Атталь не уточнил, о каком повышении идет речь, но отметил, что реформа обеспечит экономию в размере 8 млрд евро к 2027 году. Сейчас французы выходят на пенсию в 62 года.
Атталь также сообщил, что в бюджете на следующий год предусмотрено снижение подоходного налога.
Правительство пытается заручиться поддержкой оппозиционных сил, но сделать это непросто, поскольку июньские выборы лишили партию Макрона большинства в парламенте.
Французский лидер уже пытался реформировать пенсионную систему. Но в 2020 реформу пришлось остановить из-за коронавирусной пандемии.
В то время во Франции прошли забастовки, поскольку люди опасались изменений в пенсионной системе.
Опубликовано: Светлана Репина
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