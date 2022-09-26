В Польше вступили в силу ограничения на въезд россиян через морские и воздушные порты

В Польше вступили в силу ограничения на въезд по шенгену через морские и воздушные порты на территорию страны для граждан России.

В понедельник, 26 сентября 2022 года, в законную силу вступило распоряжение главы МВД Польши Мариуша Каминьского об ограничении въезда на территорию страны для граждан России по шенгенским визам на воздушных и морских пограничных пунктах пропуска.

С сегодняшнего дня россияне могут попасть в Польшу через морские и воздушные порты только при наличии определённых оснований, к которым относятся диссиденты, обладатели «карты поляка», студенты польских ВУЗов и ряд других категорий граждан.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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