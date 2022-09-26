В Польше вступили в силу ограничения на въезд россиян через морские и воздушные порты
В Польше вступили в силу ограничения на въезд по шенгену через морские и воздушные порты на территорию страны для граждан России.
В понедельник, 26 сентября 2022 года, в законную силу вступило распоряжение главы МВД Польши Мариуша Каминьского об ограничении въезда на территорию страны для граждан России по шенгенским визам на воздушных и морских пограничных пунктах пропуска.
С сегодняшнего дня россияне могут попасть в Польшу через морские и воздушные порты только при наличии определённых оснований, к которым относятся диссиденты, обладатели «карты поляка», студенты польских ВУЗов и ряд других категорий граждан.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Франция вложит 1,5 млрд долларов в расширение добычи газа в Катаре, чтобы справиться с энергетическим кризисом
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина
В Пакистане подал в отставку пятый министр финансов за четыре года
Путин подписал ужесточённый закон о воинской службе в России