В Польше вступили в силу ограничения на въезд россиян через морские и воздушные порты

В Польше вступили в силу ограничения на въезд по шенгену через морские и воздушные порты на территорию страны для граждан России.

В понедельник, 26 сентября 2022 года, в законную силу вступило распоряжение главы МВД Польши Мариуша Каминьского об ограничении въезда на территорию страны для граждан России по шенгенским визам на воздушных и морских пограничных пунктах пропуска.

С сегодняшнего дня россияне могут попасть в Польшу через морские и воздушные порты только при наличии определённых оснований, к которым относятся диссиденты, обладатели «карты поляка», студенты польских ВУЗов и ряд других категорий граждан.