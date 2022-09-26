Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске

26 сентября в российском городе Усть-Илимске подлежащий мобилизации призывник выстрелил в военного комиссара.

Утром понедельника в городе Усть-Илимск Иркутский области в местном военном комиссариате произошла чрезвычайная ситуация: в актовом зале военкомата неизвестный молодой человек выстрелил из пистолета в военкома.

Стрелявший сумел ранить военного, который в ту же секунду упал на пол. Очевидцы оперативно погрузили раненого на импровизированное носилки и самостоятельно отнесли его к оперативно прибывшей к месту событий скорой помощи.

К текущему моменту нападавший на военного комиссара задержан прибывшими сотрудниками полиции, стрелком оказался 25-летний безработный Руслан Зинин.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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