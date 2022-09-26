Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
26 сентября в российском городе Усть-Илимске подлежащий мобилизации призывник выстрелил в военного комиссара.
Утром понедельника в городе Усть-Илимск Иркутский области в местном военном комиссариате произошла чрезвычайная ситуация: в актовом зале военкомата неизвестный молодой человек выстрелил из пистолета в военкома.
Стрелявший сумел ранить военного, который в ту же секунду упал на пол. Очевидцы оперативно погрузили раненого на импровизированное носилки и самостоятельно отнесли его к оперативно прибывшей к месту событий скорой помощи.
К текущему моменту нападавший на военного комиссара задержан прибывшими сотрудниками полиции, стрелком оказался 25-летний безработный Руслан Зинин.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Сын Бари Алибасова пригласил Федосееву-Шукшину в собственный дом престарелых
Бари Алибасов-младший сообщил, что ждёт экс-супругу своего отца Лидию Федосееву-Шукшину в своём доме престарелых. Он уверен, что если дочки пожелают её упечь туда, то пусть это будет его заведение для пожилых людей.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
Сябитова покинула шоу Звёзды в Африке после 4 дней голодания
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб
«Автотор»: в Калининграде запустят производство автомобилей новых марок
ВСУ впервые применили ракету AGM-88 HARM для удара по Донецку, ранив россиянина