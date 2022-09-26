Запашный рассказал, что постарел на 20 лет, когда дочери делали операцию на сердце

Дрессировщик Аскольд Запашный признаётся, что когда его старшей дочери Еве делали операцию на сердце, не мог ни спать, ни есть.

Старшей дочери артиста цирка Аскольда Запашного Еве делали операцию на сердце.

Об этом дрессировщик поведал в рамках программы "Однажды..." на НТВ. Знаменитость признался, что очень сильно переживал за здоровье своей наследницы. Он перестал спать, перечитывая в сети статьи.

Запашный рассказал: "Моей дочери не так давно делали операцию на сердце. Старшей. Вот в этот момент, наверно, я понял, что я отец-отец и постарел лет на 20 в голове".

Дрессировщик вспоминает, что те сутки превратились в вечность, он опасался, что что-то пойти не так, и его дочка не сможет никогда покинуть больницу.

Тогда артист готов был отдать жизнь, только бы с дочерью было бы всё хорошо: "Если бы меня спросили: "Аскольд, готов ли ты отдать свою жизнь?" - и дали пистолет… Я бы не задумываясь сделал это".

Запашный убеждён, что рождение Евы привело к гармонии в семье. До появления ребёнка у супругов были довольно натянутые отношения.

Артист вспомнил: "Как только Евку на руки взял, после этого случилась любовь".