Сябитова покинула шоу Звёзды в Африке после 4 дней голодания
Телесваха Роза Сябитова выбыла из проекта "Звёзды в Африке", не сумев справиться с одним из испытаний.
Известная ведущая ТВ Роза Сябитова покинула популярный телепроект "Звезды в Африке". Известной личности было не под силу одно из испытаний.
До того как знаменитость покинула программу, команды-участницы проиграли испытание за еду. В итоге каждый получил чуть-чуть чечевицы и другой злак.
Сябитова пожаловалась, что у нее имеются проблемы с желудком. По этой причине она не ела ничего 4 дня. Это не лишило телеведущую намерения бороться с соперниками.
Команда "красных" приняла признание Сябитовой как желание покинуть проект, предложив кандидатуру свахи на выбывание.
Последним соперником Розы Раифовны стал актер Владимир Сычев.
Ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян предложили известным личностям разгадать головоломку, но Сябитова не смогла одолеть это испытание. В итоге звезда оставила передачу.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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