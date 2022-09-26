Сябитова покинула шоу Звёзды в Африке после 4 дней голодания

Телесваха Роза Сябитова выбыла из проекта "Звёзды в Африке", не сумев справиться с одним из испытаний.

Известная ведущая ТВ Роза Сябитова покинула популярный телепроект "Звезды в Африке". Известной личности было не под силу одно из испытаний.

До того как знаменитость покинула программу, команды-участницы проиграли испытание за еду. В итоге каждый получил чуть-чуть чечевицы и другой злак.

Сябитова пожаловалась, что у нее имеются проблемы с желудком. По этой причине она не ела ничего 4 дня. Это не лишило телеведущую намерения бороться с соперниками.

Команда "красных" приняла признание Сябитовой как желание покинуть проект, предложив кандидатуру свахи на выбывание.

Последним соперником Розы Раифовны стал актер Владимир Сычев.

Ведущие шоу Ольга Бузова и Михаил Галустян предложили известным личностям разгадать головоломку, но Сябитова не смогла одолеть это испытание. В итоге звезда оставила передачу.