МВД России сообщило о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы

26 сентября неизвестный мужчина в чёрном начал стрельбу в школе Ижевска, что привело к человеческим жертвам.

26 сентября неизвестный пробрался в школу российского города Ижевска №88, расположенную на Пушкинской улице. Очевидцы сообщают, что нападавший был мужчиной, облачённым во всё чёрное, и сперва он застрелил охранника прямо на входе в школу. Далее дети заперлись в школьных кабинетах, однако стрелок успел ранить как минимум двоих.

К текущему моменту возле ижевской школы наблюдается значительное скопление сотрудников Росгвардии, которые начинают спасательную операцию с целью нейтрализации нападающего и предотвращения дальнейших жертв.

На данный момент сообщается, что стрельба в ижевской школе привела к гибели 13 человек включая детей, сам стрелок совершил самоубийство.