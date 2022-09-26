В результате стрельбы в школе в Ижевске погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе 5 детей

В результате стрельбы в школе в Ижевске погибли по меньшей мере 10 человек, 20 получили ранения. На месте действуют экстренные службы. Нападавший покончил жизнь самоубийством, сообщает "Интерфакс".

Нападение произошло в школе № 88 по улице Пушкинской в ​​Ижевске, городе в европейской части Российской Федерации, столице Удмуртии. В этой школе учится более 900 учеников.

По словам очевидцев, стрельба началась во время урока. Неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям, сообщает "КоммерсантЪ".

Пока неизвестно, каковы были мотивы преступника. Точное число жертв также неизвестно, но портал агентства "Интерфакс" сообщает, что погибли 10 человек, в том числе 5 детей, а 20 получили ранения.

Учеников и преподавателей эвакуируют. На месте работают экстренные службы.