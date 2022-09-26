Косметолог Мухина объяснила, почему Меган Маркл выглядит моложе Кейт Мидлтон

Кейт Мидлтон 40 лет и она на год младше Меган Маркл, но выглядит гораздо старше её. Косметолог Марият Мухина объяснила причины подобного положения вещей.

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон на 1 год младше своей сношеницы Меган Маркл. Супруге принца Гарри 41 год, но по мнению общественности, она выглядит гораздо младше своих лет, чего не скажешь о Миддлтон.

Издание "Вечерняя Москва" попросило разъяснить ситуацию звездного косметолога Марият Мухиной.

Специалист заявила: "На примере Меган Маркл и Кейт Миддлтон мы видим могучую силу косметологии".

По словам косметолога, секрет молодости одной из королевских невесток кроется в уколах красоты.

Маркл не соблюдает королевские традиции, ухаживая за внешностью с особой тщательностью.

Она применяет косметологические процедуры, омолаживая себя с помощью современных средств медицины.

Миддлтон предпочитает стареть естественным путем по примеру покойной правительницы Елизавета II. Жена Уильяма воздерживается от филеров и иных инъекций красоты.