Секреты шинковки капусты на зиму на шинковке

Квасить капусту на зиму важнейшее занятие для любого огородника. Но сначала ее нужно нашинковать на специальной шинковке, вот только процесс этот, особенно для новичков, не так и прост и таит свои секреты.

Стандартная шинковка может содержать каретку, и ей лучше пользоваться в целях безопасности труда. Но можно обойтись и без этой части агрегата.

Первым делом кочаны капусты следует разрезать пополам, удаляя кочерыжку. А затем прикладывать к ножам следует именно со стороны разреза, а не выпуклой частью. Работу лучше вести вдвоем: один человек подготавливает кочаны, а второй шинкует.

Нашинкованную капусту следует смешать с тертой морковью, добавить соль и тмин по вкусу. Если есть клюква, то ее добавить тоже нужно, капуста станет только вкуснее.

Капуста затем помещается в тару, лучше всего деревянная бочка, и заливаетсся рассолом. рассол готовится из расчета 1 ст. л. соли и вдвое большее количество сахара на литр воды. в центр бочки следует воткнуть деревянную палку для отвода газов. И квасить до готовности.