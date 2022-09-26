Экс-супруг Курковой Румянцев готов отправиться на фронт в рамках частичной мобилизации

Бывший муж Равшаны Курковой актёр Станислав Румянцев выразил готовность отправиться на передовую в рамках частичной мобилизации, прибыв в военкомат.

Актер Станислав Румянцев, известный по сериалу "Трудные подростки", прибыл в военкомат после объявления о частичной мобилизации. Артист утверждает, что он моряк и служил на корабле.

Экс-супруг звезды Равшаны Курковой заявил, что готов отправиться на фронт, чтобы защищать родину. Он уже наведался в военкомате, где должны вынести решение о прохождении им службы.

Румянцев сообщил в своих социальных сетях: "Окоп, лопата, автомат. Со мной еще не все решено, жду 28 сентября, медкомиссия вынесет решение. А пока жду".

Актер взял в жёны Куркову несколько лет назад, но семья просуществовала очень недолго.

У Станислава также был роман с участницей шоу "Холостяк" Натальей Горожановой, которая родила актёру дочь, но и этот союз не был долгим.