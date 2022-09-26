Следственный комитет установил личность открывшего стрельбу в школе Ижевска
В СК РФ сообщили, что открывшим стрельбу по школе №88 города Ижевска оказался местный житель Артём Казанцев.
26 сентября 2022 года, пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации заявила, что напавшим на среднюю общеобразовательную школу №88 в городе Ижевске и впоследствии покончивший с собой оказался её бывший выпускник Артём Казанцев.
В ведомстве добавили, что расследование дела о стрельбе в школе Ижевска, в результате которой погибли не менее 13 человек, будет вести центральный аппарат СК РФ. В настоящее время следователи устанавливают его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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