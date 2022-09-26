Число жертв стрельбы в школе Ижевска возросло до 14, из них семеро детей

В Ижевске в России в понедельник, 26 сентября произошла перестрелка в школе, сообщают российские СМИ.

Число жертв продолжает расти, изначально сообщалось о шести погибших, сейчас это число возросло до 13. Также сообщается о более чем 20 раненых.

В МВД подтвердили, что полиция обнаружила тело нападавшего. Как сообщается, он должен был покончить жизнь самоубийством. Личность мужчины установлена.

Стрельба в школе №88 города Ижевска (Республика Удмуртия) случилось в понедельник утром.

В сети появилось видео, снятое через несколько минут после начала стрельбы , на котором запечатлены раненые школьники и перепуганные родители.

По последней информации, число погибших возросло до 14, в том числе шестеро взрослых и семеро детей. Ранения получили 21 человек, в том числе 14 детей.

Агентство Reuters со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщило, что нападавший был одет в черную футболку с красной свастикой. На нем также была балаклава.

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что, по предварительным данным, нападавший был вооружен двумя пистолетами.

Школа №88 находится в центре города. Как сообщает российское агентство ТАСС, в этом учебном году в учреждении обучаются 982 ребенка и работают 80 педагогов. После стрельбы в Удмуртии был объявлен траур.

После 12:00 Следственный комитет РФ сообщил, что личность нападавшего установлена . Также было опубликовано видео, на котором видно тело мужчины.