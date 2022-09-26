Японцы и корейцы по-разному относятся к телефонной болтовне в общественном транспорте

В Стране утренней свежести на это реагируют спокойно, а в Стране восходящего солнца - весьма негативно.

В Южной Корее по телефону можно разговаривать в любом автобусе или поезде.

Как и во многих других странах, это считается здесь совершенно нормальным, и никто за такое поведение замечаний делать не будет.

А вот в Японии все ровно наоборот. Здесь принято относиться друг к другу с максимальной предупредительностью.

Болтовня по мобильнику в транспорте расценивается японцами как верх неуважения к окружающим, поскольку таким образом нарушается покой людей.

Считается, что разговоры в транспорте не позволяют пассажирам расслабиться, поэтому здесь везде можно увидеть объявления о соблюдении тишины.

Есть, конечно, среди японцев те, кто не считает нужным соблюдать это правило. Но такие люди рискуют нарваться на укоризненные взгляды, цыканье или откровенное порицание со стороны окружающих.