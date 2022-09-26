Венгрия планирует узнать мнение граждан о санкциях против России

Премьер-министр Венгрии заявил, что в стране первыми в ЕС узнают мнение граждан о санкциях против России.

Выступая на заседании парламента премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует узнать мнение граждан страны о санкциях Европейского Союза против России.

"Мы планируем запустить национальные консультации, где люди смогу высказать свою позицию по поводу санкций в отношении России", - заявил глава кабинета министров.

Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия первой в Европейском союзе проведет подобную процедуру.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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