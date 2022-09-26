СК: число погибших в ижевской школе выросло до 15 человек, среди которых 11 детей

Пресс-служба СК России сообщила, число погибших в результате стрельбы в ижевской школе выросло до пятнадцати человек, среди которых одиннадцать детей.

26 сентября пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации в своём Telegram-канале сообщила о том, что число погибших при обстреле общеобразовательной школы №88 города Ижевска выросло до 15 человек, среди которых 11 учащихся.

Отмечается, что ранения различной степени тяжести получили 24 пострадавших в результате стрельбы, которые, согласно заявлению Минздрава России, будут доставлены спецбортом МЧС РФ в Москву для лечения в столичных учреждениях здравоохранения.