Успешная жизнь певицы Тамары Гвердцители и ее сына Александра Кахабришвили

Тамара Гвердцители и сегодня востребованная певица, а еще счастливая мать сына Александра Кахабришвили.

Едва ли кто-то из читателей не слышал о российской певице грузинского происхождения Тамаре Гвердцители. Ее сильный чарующий голос завораживает зрителей. Артистка много гастролировала и гастролирует как по России, так и за рубежом. Некоторое время она даже жила во Франции, но все же приняла решение вернуться на российскую землю, ведь она считает себя настоящей гражданкой своей страны.

В собственности у Тамары Гвердцители есть просторная московская квартира, а также уютный дом за городом, хотя справедливости ради стоит сказать, что бывает она там довольно редко. И вовсе не потому, что уединение на природе певица не любит. Все из-за того, что график ее гастролей и выступлений расписан на месяцы вперед.

Тамара Гвердцители, несмотря на активную творческую жизнь, очень привязана к своей семье. Вместе с ней живет ее мама, Инна Вольфовна Кофман, которой сегодня уже восемьдесят три года. К сожалению, отец певицы, Михаил Павлович Гвердцители покинул этот мир в 2021-м году.

В столь неспокойные времена, когда знаменитости склонны заявлять о той или иной политической позиции, Тамара Гвердцители старается не делать громких заявлений, во многом чтобы не обижать и не настраивать против себя поклонников ее творчества в разных странах мира.

Самым любимым своим мужчиной Тамара Гвердцители считает своего тридцатипятилетнего сына Сандро Кахабришвили. У него прекрасные отношения с матерью, и со всей семьей. Он охотно приезжает к ним в гости, но сам живет в Лондоне, и переезжать в Россию не собирается.

Сандро закончил американскую школу и лондонский университет, где и по сей день выступает с лекциями по культурологии и истории уже в качестве преподавателя. Также он занят в научной деятельности, и занимается написанием книг.

Его мама, Тамара Михайловна, утверждает, что Сандро унаследовал от нее великолепные вокальные данные, а вот артистичности ему для полноценной певческой карьеры недостает. Впрочем, молодой человек от этого ничуть не страдает, ведь он нашел себя в другой сфере деятельности, менее публичной, чем у его знаменитой мамы. Возможно, это и верный выбор, ведь начни Сандро карьеру певца, его бы неизбежно сравнивали с известной матерью.

Пока Сандро Кахабришвили не женат официально, хотя у него есть возлюбленная. Тамара Гвердцители не давит на сына в плане брака, но признается, что ей хотелось бы организовать для него роскошное свадебное торжество, а еще певица не скрывает, что ждет не дождется, когда сможет взять на руки внучку или внука.