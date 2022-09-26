Успешная жизнь певицы Тамары Гвердцители и ее сына Александра Кахабришвили
Тамара Гвердцители и сегодня востребованная певица, а еще счастливая мать сына Александра Кахабришвили.
Едва ли кто-то из читателей не слышал о российской певице грузинского происхождения Тамаре Гвердцители. Ее сильный чарующий голос завораживает зрителей. Артистка много гастролировала и гастролирует как по России, так и за рубежом. Некоторое время она даже жила во Франции, но все же приняла решение вернуться на российскую землю, ведь она считает себя настоящей гражданкой своей страны.
В собственности у Тамары Гвердцители есть просторная московская квартира, а также уютный дом за городом, хотя справедливости ради стоит сказать, что бывает она там довольно редко. И вовсе не потому, что уединение на природе певица не любит. Все из-за того, что график ее гастролей и выступлений расписан на месяцы вперед.
Тамара Гвердцители, несмотря на активную творческую жизнь, очень привязана к своей семье. Вместе с ней живет ее мама, Инна Вольфовна Кофман, которой сегодня уже восемьдесят три года. К сожалению, отец певицы, Михаил Павлович Гвердцители покинул этот мир в 2021-м году.
В столь неспокойные времена, когда знаменитости склонны заявлять о той или иной политической позиции, Тамара Гвердцители старается не делать громких заявлений, во многом чтобы не обижать и не настраивать против себя поклонников ее творчества в разных странах мира.
Самым любимым своим мужчиной Тамара Гвердцители считает своего тридцатипятилетнего сына Сандро Кахабришвили. У него прекрасные отношения с матерью, и со всей семьей. Он охотно приезжает к ним в гости, но сам живет в Лондоне, и переезжать в Россию не собирается.
Сандро закончил американскую школу и лондонский университет, где и по сей день выступает с лекциями по культурологии и истории уже в качестве преподавателя. Также он занят в научной деятельности, и занимается написанием книг.
Его мама, Тамара Михайловна, утверждает, что Сандро унаследовал от нее великолепные вокальные данные, а вот артистичности ему для полноценной певческой карьеры недостает. Впрочем, молодой человек от этого ничуть не страдает, ведь он нашел себя в другой сфере деятельности, менее публичной, чем у его знаменитой мамы. Возможно, это и верный выбор, ведь начни Сандро карьеру певца, его бы неизбежно сравнивали с известной матерью.
Пока Сандро Кахабришвили не женат официально, хотя у него есть возлюбленная. Тамара Гвердцители не давит на сына в плане брака, но признается, что ей хотелось бы организовать для него роскошное свадебное торжество, а еще певица не скрывает, что ждет не дождется, когда сможет взять на руки внучку или внука.
Опубликовано: Elsa
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
Бюджетная новинка от Xiaomi: компактнаая стиральная машина за 5000 рублей
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Аксёнов анонсировал начало контртеррористической операции в России
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб