Джорджия Мелони заявила о своей победе на выборах в Италии, но многие итальянцы не пошли голосовать
Джорджия Мелони обратилась к избирателям и заявила о своей победе на выборах. Окончательный подсчет голосов еще не завершен, но результаты уже очевидны.
Согласно предварительным данным, правоцентристская коалиция набрала около 44% голосов, из них около 26% - партия «Братья Италии» Джорджии Мелони.
У «Лиги» Маттео Сальвини около 9%, у Forza Italia бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони – около 8%.
Левоцентристкая Демократическая партия вместе с союзниками собрала 26% голосов. Движение Пяти звезд, лидер выборов 2018 года, вдвое уменьшила число голосов до 15%.
На этих выборах в Италии зафиксирована рекордно низкая явка – 64%. Аналитики полагают, что многие итальянцы воздержались от голосования, поскольку были разочарованы действиями предыдущих правительств.
На формирование правительства отводится несколько недель. Предварительно проводятся консультации лидеров партий, в них участвует президент Италии Серджо Маттарелла.
На это время исполняющим обязанности премьер-министра остается Марио Драги, который подал в отставку. Из-за этого выборы были проведены на полгода раньше срока.
Ожидается, что новое правительство сохранит пронатовский курс и продолжит поддержку Украины.
Опубликовано: Светлана Репина
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