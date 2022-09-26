Количество погибших при нападении на школу в Ижевске увеличилось до 17 человек

Следственный комитет России сообщил, что количество погибших при нападении бывшим выпускником на школу в Ижевске увеличилось до 17 человек.

В понедельник вечером, 26 сентября 2022 года, пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации сообщила об очередном увеличении количества погибших в результате стрельбы, открытой тридцатичетырёхлетним Артёмом Казанцевым, в школе №88 города Ижевска.

По состоянию на текущий момент скончались семнадцать человек, одиннадцать из которых несовершеннолетние, в память о которых у здания школы неравнодушные граждане создали стихийный мемориал.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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