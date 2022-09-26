Студенты из ЮАР разработали модель поезда, работающего на солнечных батареях
Скорость движения такого вагона не очень высокая - до 30 км в час. Однако внутри все обустроено с большим комфортом: мягкая мебель, современный телевизор.
Одного заряда солнечной батареи хватает на 10 поездок. Фотогальванические батареи установлены на крыше. Разработка модели поезда заняла по времени два года. В данный момент вагон работает в тестовом режиме.
Юные изобретатели собираются представить проект правительственным органам для дальнейшего внедрения транспортного средства в государственную систему перевозок.
Железнодорожный транспорт самый востребованный в ЮАР. Но при этом перевозки в последние 7 лет сократились на две трети. Причины: частое отключение электричества, кража проводов.
Поезд на солнечных батареях может стать хорошей альтернативой.
Опубликовано: Храмова Оксана
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