Студенты из ЮАР разработали модель поезда, работающего на солнечных батареях

Скорость движения такого вагона не очень высокая - до 30 км в час. Однако внутри все обустроено с большим комфортом: мягкая мебель, современный телевизор.

Одного заряда солнечной батареи хватает на 10 поездок. Фотогальванические батареи установлены на крыше. Разработка модели поезда заняла по времени два года. В данный момент вагон работает в тестовом режиме.

Юные изобретатели собираются представить проект правительственным органам для дальнейшего внедрения транспортного средства в государственную систему перевозок.

Железнодорожный транспорт самый востребованный в ЮАР. Но при этом перевозки в последние 7 лет сократились на две трети. Причины: частое отключение электричества, кража проводов.

Поезд на солнечных батареях может стать хорошей альтернативой.