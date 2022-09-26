Китайский эксперимент по добыче золота: химик искал драгметалл, разбирая смартфоны

Для этого энтузиаст использовал 200 с лишним гаджетов. Чтобы извлечь золото из микросхем, понадобилась серия сложных физических и химических реакций.

Китайский химик переработал 210 печатных плат. В результате таких процессов, как очистка, фильтрация, растворение, ему удалось получить лишь скромные 0,41 г золота.

На этом мужчина заработал около 200 юаней (1600 руб.), при этом затраты на покупку плат составили 2100 юаней (17000 руб.). Невыгодность такой процедуры оказалась очевидным фактом.

Переработка плат в золото имеет смысл лишь при крупных масштабах. 1 млн смартфонов может дать 16 т меди, 350 кг серебра, 34 кг золота, 15 кг палладия.

Но такое производство считается очень вредным для экологии и здоровья работников.

Это главная причина отказа от подобной коммерческой деятельности в разных странах, включая и собственно Китай.