Спыну: Молдавия попросит Приднестровье об авансе за газ из Румынии
Молдавский вице-премьер Андрей Спыну утверждает, что Кишинёв может попросить Приднестровье о внесении аванса за поставки румынского газа.
26 сентября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в соответствии с прошлым договором между "Молдовагазом" и российским "Газпромом" Кишинёв в скором времени может лишиться поставок газа из России, поскольку до сих пор не провёл аудит своей задолженности перед Москвой.
По словам Спыну, в этом случае правительство Молдавии попросит Приднестровье о внесении авансового платежа за поставки молдавского газа, запасы которого находятся в Румынии на хранении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Число погибших после теракта в школе Ижевска выросло до 17 человек
В США считали, что СССР облучал американское посольство в Москве микроволновыми лучами
Призывник выстрелил в военного комиссара в Усть-Илимске
Компания Twitter разблокирует аккаунт экс-президента США Дональда Трампа
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии