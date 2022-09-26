Спыну: Молдавия попросит Приднестровье об авансе за газ из Румынии

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну утверждает, что Кишинёв может попросить Приднестровье о внесении аванса за поставки румынского газа.

26 сентября вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в соответствии с прошлым договором между "Молдовагазом" и российским "Газпромом" Кишинёв в скором времени может лишиться поставок газа из России, поскольку до сих пор не провёл аудит своей задолженности перед Москвой.

По словам Спыну, в этом случае правительство Молдавии попросит Приднестровье о внесении авансового платежа за поставки молдавского газа, запасы которого находятся в Румынии на хранении.