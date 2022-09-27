В США считали, что СССР облучал американское посольство в Москве микроволновыми лучами

В разгар холодной войны США сделали удивительное открытие: Советский Союз направляет на американское посольство в Москве микроволновое излучение.

В Пентагоне сразу же начались исследования, чтобы понять, могли ли русские внедрять в головы американских дипломатов какие-то мысли и вредить их здоровью.

Это привело к настоящей гонке «мозгового оружия». В США допускали, что советские ученые могли раскрыть какой-то секрет использования микроволнового излучения, и пытались не отстать от русских.

Проблема снова стала актуальной в 2017 году, когда официальные лица США стали страдать различными заболеваниями. Этот феномен получил название «синдром Гаваны».

Были предположения, что все это стало результатом российских микроволновых атак, таких же, как несколькими десятилетиями ранее.

Однако совсем недавно были рассекречены документы о сверхсекретном проекте Project Pandora, в рамках которого ученые воздействовали микроволновым излучением на макак и пытались выяснить, как это влияло на животных.

В результате не удалось найти никаких доказательств влияния микроволнового излучения на организм макак. Такие исследования повторялись и позднее, причем с аналогичным результатом.

СССР никогда не признавали, что направляли микроволновое излучение на посольство США. Но есть гипотеза, что микроволны действительно могли использоваться, но не для воздействия на дипломатов, а для активации прослушивающих устройств.