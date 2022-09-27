Соцопрос показал подавленное и негативное эмоциональное состояние граждан Германии

Причиной депрессивных настроений в обществе стала сложная экономико-политическая ситуация в мире и внутри самой страны.

Из опрошенных 2500 германцев 41% описывают свое внутреннее состояние через чувство гнева.

Только 7% участников опроса описали свое состояние как радостное и лишь 5% заявили о чувстве защищенности. 23% людей рассказали о сопровождающем их ощущении уверенности.

Среди преобладающих эмоций жители Германии назвали беспокойство, неопределенность, чувство бессилия.

Около 49% граждан недовольны работой министра экономики Роберта Хабека, 34% оценивают его деятельность положительно.

В целом действиями правительства удовлетворена лишь одна третья населения восточной части Германии.